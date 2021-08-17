Автомобиль сбил 84-летнюю женщину в Республике Алтай

Женщину госпитализировали в районную больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 16 августа в селе Кулада Онгудайсокго района Республики Алтай сбили 84-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона.

– 40-летний местный житель, управляя автомобилем УАЗ допустил наезд на пешехода - 84-летнюю односельчанку. Пожилая женщина шла по проезжей части в попутном направлении, – отметили в ведомстве

В результате ДТП пенсионерка получила травмы. Женщину госпитализировали в районную больницу. Известно, что водитель был трезвый.

Полицейские проводят расследование и выясняют все обстоятельства аварии.