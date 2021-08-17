Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 17 августа 2021 года составило 66774

За сутки выявили 273 новых случая Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по данным на 17 августа 2021 года увеличилось на 273 человека и составляет 66774 случая инфицирования, пишет оперштаб региона.

– По состоянию на 17 августа находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2825 человек. Кроме этого, 470 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 791, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 210, – отметили в оперштабе.

Новые случаи COVID-19 за минувшие сутки выявили в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул - 80, Бийск - 27, Заринск - 13, Бийский район - 12, Рубцовск - 11, Ребрихинский - 9, Локтевский - 8, Мамонтовский - 7, Алейск, Волчихинский, Змеиногорский район - по 6 заболевших, Новоалтайск, Шелаболихинский район - по 5 заболевших, Завьяловский, Первомайский, Солтонский, Угловский районы - по 4 заболевших, Камень-на-Оби, Ельцовский, Заринский, Зональный, Калманский, Михайловский, Романовский, Тальменский, Топчихинский, Третьяковский районы - по 3 заболевших, Алейский, Баевский, Егорьевский, Каменский, Крутихинский, Новичихинский, Панкрушихинский, Родинский, Троицкий, Тюменцевский, Усть-Калманский, Целинный, Шипуновский районы - по 2 заболевших, Ключевский, Косихинский, Красногорский, Краснощековский, Курьинский, Кытмановский районы- по 1 заболевшему.

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет: за минувшие сутки оно увеличилось на 187 человек. Всего вылечившихся – 51228.