В райцентре Троицкое на стадионе состоялась открытая тренировка для детей и подростков по летнему биатлону

Фото предоставлено организаторами

В районном центре Троицкое на стадионе состоялась открытая тренировка для детей и подростков по летнему биатлону в рамках реализации проекта «Детский мобильный биатлонный комплекс АЛТАЙ» по гранту президента РФ.

Организаторами мероприятия выступили ООО «Газпром газораспределение Барнаул» и АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая», который возглавляет председатель совета Сергей Локтев. Информационную поддержку оказал ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».

Спортивное мероприятие подготовлено для детей и подростков, желающих познакомиться с биатлоном.

В открытой тренировке приняли участие более 60 ребятишек разных возрастов из «Комплексного центра социального обслуживания населения Троицкого района», а также местной спортивной школы.

В качестве инструкторов выступили воспитанники Барнаульской федерации биатлона, они провели ознакомительные занятия по стрельбе, после чего каждый из присутствующих детей получили возможность пострелять из современных пневматических винтовок «Пионер 345 К».

Открытая тренировка проходила с использованием современного и новейшего стрелкового оборудования последнего поколения, приобретенного на средства президентского гранта.

Занятия организованны для всех желающих детей и подростков и совершенно бесплатно.