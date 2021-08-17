Сотрудники шинного предприятия прошли повышение квалификации на базе инжинирингового центра АлтГТУ

Документы об успешном прохождении обучения по образовательной программе «Технология шинного производства» вручили 26 мастерам Алтайского шинного комбината «Нортэк».

Образовательная программа «Технология шинного производства» включала лекции, семинары по основам технологии шинного производства, особенностям технологического процесса изготовления авиационных, автомобильных шин, а также охране труда на предприятии. По окончанию обучения они сдали экзамены.

Документы об успешном прохождении обучения вручили 26 мастерам Фото: предоставлено пресс-службой

Занятия проводили преподаватели Алтайского государственного технического университета, обладающие необходимыми компетенциями в области шинного производства.

«Одним из направлений инжинирингового центра АлтГТУ «ХимБиоМаш» является образовательная деятельность, – комментирует проректор по научной и инновационной работе АлтГТУ Александр Беушев. – Обучение проходило на базе его профцентра образовательных инновационных технологий. Мастера «Нортэк» стали первыми выпускниками профцентра. С руководством этого предприятия мы также договорились о повышении квалификации технологов по специальной образовательной программе, в рамках которой они смогут получить дополнительные знаний химических процессов и приготовления различных смесей. Переговоры о повышении квалификации сотрудников ведутся с предприятиями АО «Завод АТИ» и ООО «Барнаул РТИ».