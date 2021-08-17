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Происшествия17 августа 2021 7:55

На Алтае грабитель сорвал с шеи женщины золотую цепочку

Возбудили уголовное дело
Константин Санталов
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Через несколько часов подозреваемого задержали

Через несколько часов подозреваемого задержали

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае мужчина сорвал с шеи прохожей золотую цепочку. Вскоре грабителя задержали, сообщает региональное управление МВД.

– 50-летняя бийчанка рассказала, что в субботу поехала на дачу. Выйдя из автобуса, заметила на остановке двух молодых людей. Пройдя несколько метров увидела, как один из них подбежал к ней, сорвал с шеи цепочку и скрылся, – отметили в ведомстве.

Через несколько часов подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый, нигде не работающий бийчанин. Он признался в содеянном и написал явку с повинной.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Расследование продолжается.