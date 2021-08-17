На барнаульской ТЭЦ обнаружили криптоферму

В возбуждении уголовного дела было отказано из-за отсутствия заявления потерпевшего Фото: Олег УКЛАДОВ

По сведениям источников ИА «Банкфакс», на территории барнаульской ТЭЦ-3 была обнаружена крупная майнинг ферма, которая добывала криптовалюту. Об этом стало известно правоохранительным органам, и следователи пришли на предприятие с проверкой, что подтвердили редакции в региональных СУ СКР и прокуратуре. Однако в итоге в возбуждении уголовного дела было отказано из-за отсутствия заявления потерпевшего, указал следком. По некоторым данным, майнинг-ферма может также действовать на ТЭЦ-2, и если это так, то сам процесс, вероятно, организован с ведома, а может и при участии руководства теплоэнергетических предприятий, отмечает издание.

Ранее источники «Банкфакса» в силовых структурах сообщили, что на ТЭЦ-3 Барнаула, входящей в структуру «Сибирской генерирующей компании», была выявлена майнинг ферма – объединенная система из компьютеров или серверов, которая в процессе специализированных вычислений «добывает» криптовалюту. Самой популярной из них является биткоин, однако сегодня существуют уже тысячи так называемых альткоинов или монет, которые также могут использоваться в качестве средства обмена на какие-либо товары и услуги, в том числе на черных рынках или в некоторых приложениях и сервисах. «Крипту» можно покупать и продавать за традиционную валюту на специальных биржах, и часто она становится инструментом инвестиций, хотя, из-за волатильности курсов, далеко не самым надежным.

Для функционирования фермы и поддержания ее вычислительных мощностей необходимо большое количество электроэнергии, поэтому их нередко организуют на территориях с дешевым электричеством. Так, еще в 2017 году интернет-омбудсмен при президенте РФ Дмитрий Мариничев рассказывал о плане привлечения $100 млн на постройку майнинговой фермы мощностью 20 мВт в районе с его излишками. В 2018 году РБК сообщало о покупке частным инвестором ТЭС в Пермском крае для майнинга.

Похоже, что в «Сибирской генерирующей компании» также решили диверсифицировать бизнес. «Банкфакс» направил запрос в СУ СКР по Алтайскому краю и региональную прокуратуру, чтобы выяснить, проводилась ли проверка в связи с выявлением майнинг-ферм на объектах теплоэнергетики Барнаула, было ли по ее итогам принято процессуальное решение и т.д. В следкоме пояснили, что действительно проводили проверку по оперативным материалам «об осуществлении на объекте ТЭЦ-3 противоправных действий, связанных с потреблением электроэнергии». Майнинг рассматривался по признакам преступлений, предусмотренных ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). В прокуратуре на запрос о майнинг ферме также подтвердили, что СУ СКР проводило доследственную проверку по факту хищения неустановленными лицами электроэнергии на ТЭЦ-3.

В то же время, согласно ответу СУ СКР по Алтайскому краю, в январе 2021 года следственные органы приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием заявления от потерпевшего. Кто именно должен был выступить в такой роли, в следкоме не пояснили, также как и то, каким образом была выявлена ферма, и какой ущерб или доход она предположительно могла принести. Прокуратура в свою очередь указала, что потерпевшими по уголовным делам данной категории выступают электроснабжающие организации.

«Банкфакс» обратился в СГК, но там оперативно не прокомментировали ситуацию. В связи с этим редакция направила официальный запрос. В частности, планируется узнать, сколько криптовалюты «наработала» теплоцентраль, каков финансовый результат деятельности фермы, понес ли кто-либо ответственность за ее деятельность, почему не было заявления в правоохранительные органы от потерпевшего и т.д.

Отметим, что по сложившейся в России практике уголовные дела, связанные с майнингом, возбуждают обычно в случаях незаконного подключения к электросетям и неучтенного потребления, поскольку сам оборот криптовалют попадает в «серую» зону законодательства. Небаланс потребленной и оплаченной энергии выявляют энергосбытовые или снабжающие компании, а также операторы сетей. В зависимости от масштабов добычи «крипты» ущерб может исчисляться миллионами рублей и сотнями тысяч похищенных кВт.ч. С учетом того, что ТЭЦ-3, как и другие предприятия, должна оплачивать потребляемую энергию по тарифу, можно предположить, что помимо организаций из отрасли электрокомплекса пострадавшей может считаться и сама управляющая компания ТЭЦ или СГК.

По сведениям источников «Банкфакса», стоимость электроэнергии, которую за время существования потребила ферма на ТЭЦ-3, может составлять порядка 30 млн рублей, а к ее созданию могли быть причастны высокопоставленные должностные лица организации. Инсайдеры считают, что потерпевшей стороной должна была выступить именно «Сибирская генерирующая компания», но руководство, вероятно, пыталось добиться тихого разрешения ситуации. По имеющейся информации, все компоненты для майнинга и прочее оборудование было изъято с территории ТЭЦ-3 правоохранителями.