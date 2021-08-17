В Барнауле приступают к завершающей стадии ремонта сети на пр. Калинина

Схема ограничения движения Фото: предоставлено пресс-службой

Сибирская генерирующая компания в Барнауле завершает работы еще на одном участке магистрального трубопровода — на проспекте Калинина. Эта тепловая сеть доставляет ресурс более чем 6 тысячам жителям Октябрьского и Железнодорожного районов и по результатам диагностики была признана малонадежной.

Специалисты подрядной организации «БСР» меняют участок трубопровода недалеко от перекрестка с улицей Цеховой на проспекте Калинина. Здесь ведется техническое перевооружение на участке трубопровода диаметром 500 мм 1985 года постройки. Подрядчики меняют часть магистрального трубопровода на участке длинной 195 метров и протяженностью 390 метров. За последнее три года специалисты Сибирской генерирующей компании обнаружили здесь 9 повреждений. В период гидравлических испытаний 2019 года — 2, и 4 — в 2020 году. 3 повреждения в межотопительный период прошлого года.

Особенность участка в том, что часть трубопровода проходит под проезжей частью и на время работ участок 4 полосной дороги нужно было перекрыть. Работы по замене строительных конструкций канала и камер, а также самого трубопровода подрядчики выполняли в круглосуточном режиме в выходные дни, на это им понадобилось 48 часов. Проспект Калинина — это одна из центральных артерий города, перекрыть ее в будние дни означает парализовать движение.

Под проезжей частью специалисты подрядной организации смонтировали стальной футляр — это позволит обеспечить надежность, а также быстрее ремонтировать участок в дальнейшем.

Сейчас подрядчики работают на той части магистрали, которая проходит под территорией здания МВД. Задача — ювелирно уложить новые трубы, не задев остальные коммуникации подходящие к зданию.

Прошедшие на прошлой неделе дожди доставили некоторое неудобство специалистам подрядной организации — в подготовленных каналах скопилась дождевая вода: чтобы ускорить процесс укладки труб, воду откачивают насосом.

Реконструкция трубопровода на проспекте Калина являются частью подготовки Сибирской генерирующей компании города к осенне-зимнему период 2021 — 2022 годов.