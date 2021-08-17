В Барнауле пьяный водитель протаранил шесть автомобилей

Полицейские проводят проверку Фото: ГИБДД Барнаула

Вечером 16 августа в Барнауле на улице 10-я Западная пьяный водитель врезался в шесть припаркованных автомобилей. Об этом сообщает ГИБДД города на своей странице в Instagram.

– Предварительно установлено, что пьяный водитель за рулем Mazda MPV ехал по улице 10-я Западной в сторону улицы Э. Алексеевой и наехал на ограждение. После этого он врезался в шесть припаркованных автомобилей – BMW 3, Mitsubishi Lancer, LADA Kalina, Toyota Vista Ardeo, Honda Accord и ВАЗ 21122. Затем водитель вновь наехал на ограждение, – отметили в ведомстве.

В результате ДТП пострадавших нет. На место аварии выехали сотрудники ГИБДД, которые задержали водителя. В отношении мужчины составили административный материал по ч.1 ст. 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации(за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения).

Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП.