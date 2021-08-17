Погода в Алтайском крае 17 августа 2021: жара до +29 градусов

В регионе будет преимущественно без осадков Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 17 августа, в Алтайском крае будет жарко. Днем воздух прогреется до +24...+29 градусов, сообщает алтайский Гидрометцентр.

– В регионе будет преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман, – отметили синоптики.

В крае будет дуть северный ветер, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле 17 августа прогнозируют +25...+27 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северный, 3-8 м/с.