Стоимость газа в баллонах с доставкой на Алтае снизится на 12-19 %

11 августа утверждены новые розничные цены на газ с доставкой на 2021 год в размере 48,67 руб./кг с НДС Фото: Олег УКЛАДОВ

Цена сжиженного газового баллона с доставкой до потребителя снизится в Алтайском крае на 12-19 %, сообщили в управлении региона по госрегулированию цен и тарифов.

- В апреле этого года было изменено федеральное законодательство - вновь введено госрегулирование розничной цены этого вида газа. Ранее категория «с доставкой» не подлежала госрегулированию. Поставщики реализовывали баллоны по утвержденным ценам, но стоимость услуги определяли сами, - пояснили в управлении.

11 августа утверждены новые розничные цены на газ с доставкой на 2021 год в размере 48,67 руб./кг с НДС (или 438,03 руб./баллон 9 кг).

Цены действуют с 16 августа.