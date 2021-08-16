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Общество16 августа 2021 13:35

Трамвай №7 Барнаула на час изменит свой маршрут

Это связано с санитарной обрезкой деревьев.
Александра Сапожкова
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17 августа в Барнауле с 10 до 11 часов изменят маршрут трамвая №7

17 августа в Барнауле с 10 до 11 часов изменят маршрут трамвая №7

Фото: Олег УКЛАДОВ

17 августа в Барнауле с 10 до 11 часов изменят маршрут трамвая №7, сообщили в горадминистрации.

- Это связано с санитарной обрезкой деревьев по Змеиногорскому тракту, - отметили в мэрии. - После окончания работ трамвай вернется к прежней схеме маршрута.

По измененному маршруту трамвай будет следовать следующим образом:

- Депо №3 - улицы Малахова и Власихинская - далее улицы Попова, Антона Петрова и Северо-Западная - затем проспекты Ленина, Строителей и Красноармейский - и, наконец, «Площадь Свободы».