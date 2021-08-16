276 новых случаев заболевания коронавирусом выявили на Алтае за сутки

Статистика по коронавирусу в Алтайском крае август 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

276 новых случаев заболевания ковидом зарегистрировали в Алтайском крае за прошедшие сутки. При этом умерли 25 инфицированных, непосредственно от коронавируса -19, а выздоровело 106, сообщает оперштаб данные на утро 16 августа 2021.

- Общее число заболевших - 66 501, выздоровевших - 51 041. Умерло 4 333 человека, от коронавируса – 3 265, у остальных зараженных иные причины смерти, - отметили в штабе.

Количество тяжелобольных – 793, из них 213 подключено к аппаратам ИВЛ. В госпиталях остались 1302 резервные койки.

47 бессимптомных вирусоносителей находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

На утро 16 августа прививается 562 153 человека. 122 067 получили первую прививку, остальные полностью привиты. 791 человек получили повторную вакцинацию