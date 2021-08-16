ВТБ повышает доходность вкладов для зарплатных клиентов

ВТБ улучшает условия размещения средств в банке для зарплатных клиентов. При открытии нового вклада «Надежная основа» и подключении опции «Сбережения» к Мультикарте ВТБ они смогут получить надбавку в размере 2,1 п.п. на новые размещённые средства.

Надбавка начисляется в рамках акции «Прибавка к зарплате» клиентам ВТБ, получающим заработную плату на карту банка. До 31 декабря 2021 года им необходимо открыть в ВТБ вклад «Надежная основа».

«ВТБ – один из лидеров рынка по числу зарплатных проектов. Сегодня по всей России нашу Мультикарту для получения заработной платы используют свыше 7 млн человек. При разработке своих продуктов мы всегда учитываем запросы клиентов, поэтому новое предложение даст им дополнительные преимущества в накоплении средств и обеспечит повышенный доход при размещении денег на вкладе. Учитывая, что специальные условия распространяются и на участников программы лояльности «Мультибонус», при покупках по карте клиенты смогут зарабатывать бонусы, а затем распоряжаться ими по своему усмотрению, самостоятельно выбирая категорию вознаграждения», - комментирует Гариф Ромашкин, начальник управления «Зарплатные проекты» ВТБ.

Зарплатным клиентам доступен также повышенный кешбэк в размере 1,5% от суммы покупки по карте. Участники программы лояльности «Мультибонус» от ВТБ, которые выбрали бонусную опцию Cash back, Путешествия, Коллекция или Инвестиции, будут получать повышенный до 1,5% кешбэк от суммы покупки вне зависимости от объема трат по картам. Ранее для этого требовалось подключить платную опцию за 249 рублей и совершать покупки на сумму не менее 10 тысяч рублей ежемесячно.

В ВТБ клиенты могут открывать неограниченное количество депозитов любым удобным способом: в интернет-банке, мобильном приложении ВТБ Онлайн, а также в офисе ВТБ. Минимальная сумма вклада составляет 30 тысяч рублей, срок – 370 дней. Выплата процентов производится ежемесячно. Надбавка в рамках акции выплачивается единоразово, не позднее календарного месяца, следующего за месяцем окончания срока по вкладу. Пополнение, частичное снятие и продление не предусмотрено.