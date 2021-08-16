Главврач барнаульской поликлиники отказался опровергать сведения о продаже ковид-сертификатов

Дмитрий Денисов Фото: Виталий БАРАБАШ

Главврач барнаульской поликлиники № 14 Дмитрий Денисов заявил, что его подчиненных не ловили на продаже поддельных ковид-сертификатов. Он утверждает, что в СМИ ранее прозвучала недостоверная информация по этому поводу. Однако подтвердил, что в медучреждении проводилась проверка, пишет "Толк".

- Писали, что эта информация (о продаже поддельных сертификатов о вакцинации - прим. ред.) подтвердилась. Это неправда. И тем более не было контрольной закупки, – заявил главврач.

Официально Денисов отказался опровергать информацию о нелегальной продаже, сказав, что это должны сделать правоохранительные органы, но они пока таких сведений не предоставили.

Ранее "Толк" со ссылкой на свои неофициальные источники сообщал, что в поликлинике медиков поймали на продаже сертификатов. По предварительным данным, этим занимались как минимум один врач и одна медсестра. По словам инсайдера, правоохранители провели контрольную закупку. Два источника в правоохранительных органах подтвердили информацию об установлении факта нелегальной продажи.