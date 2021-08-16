В Барнауле на детской площадке поселилась женщина

Скриншот со страницы паблика "Инцидент Барнаул"

На детской площадке во дворе дома на пересечении улиц Солнцева и 2-й Северо-Западной поселилась неизвестная женщина. Об этом сообщают местные жители в паблике "Инцидент Барнаул".

- На вид приличная, ухоженная, видно, что не пьющая, всегда с минеральной водой, - сообщают горожане.

Однако, скорее всего, у женщины есть психическое отклонение - она "курит" не подкуренную сигарету.

На фото в паблике женщина лежит на лавке, на ней светлые (белые или бежевые) брюки, желтая футболка, розовая ветровка или кофта, рядом лежит черный пакет.

Жильцы предполагают, что она, возможно, потерялась и ее разыскивают родственники. Участники паблика призвали их позвонить в полицию и вызвать медиков.