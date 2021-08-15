Жительница Алтайского края перевела мошенникам почти 100 тысяч рублей

Мошенников ищут Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Бийского района поверила мошенникам и лишилась почти 100 тыс. рублей. Об этом сообщает региональное управление МВД.

– На мобильный телефон 52-летней жительницы Бийского района поступил звонок якобы из банка. Неизвестный сообщил, что можно увеличить льготный период по кредитной карте, но для этого потребуется назвать ее номер и пришедший по смс код. Ничего не подозревающая женщина сделала все так, как говорил «банкир», – отметили в ведомстве.

Вскоре после этого женщине пришло смс-сообщение о списании почти 100 тысяч рублей. Поняв, что стала жертвой мошенников, сельчаника обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело.