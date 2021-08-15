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Здоровье15 августа 2021 12:29

Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 15 августа 2021 составляет 4308

Мы собрали последние новости о числе умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 15 августа 2021 года
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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На сегодняшний день в крае насчитывается 797 пациентов, состояние которых оценивается как «тяжелое».

На сегодняшний день в крае насчитывается 797 пациентов, состояние которых оценивается как «тяжелое».

Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали сразу 23 летальных исхода среди больных коронавирусом. Общее число умерших за все время пандемии составило 4308. Об этом сообщает региональный оперштаб.

– За прошедшие сутки зарегистрировано 279 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 89 пациентов, умерло 23 человека, от COVID-19-21, – сообщается в актуальной оперативной сводке.

На сегодняшний день в крае насчитывается 797 пациентов, состояние которых оценивается как «тяжелое». Из них 216 человек подключены аппаратам ИВЛ.