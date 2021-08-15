В Барнауле парень угнал автомобиль, чтобы покататься

Злоумышленника задержали сотрудники ДПС. Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаулец обратился в полицию с заявлением об угоне автомобиля. Он пожаловался, что его машиной завладели неизвестные. О происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

– За совершение данного преступления сотрудниками полиции был задержан житель Мамонтовского района 1996 года рождения. Похищенный автомобиль под управлением подозреваемого был остановлен правоохранителями.

Молодой человек признал вину и объяснил мотивацию своего поступка. Он рассказал, что увидел машину во дворе дома и решил угнать ее, чтобы покататься. На его удачу двери автомобиля были не закрыты, а ключ торчал в замке зажигания. Злоумышленник завел машину и уехал. Затем его задержали сотрудники ДПС.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».