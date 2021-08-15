Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 15 августа 2021 года составило 66225

На сегодняшний день в крае насчитывается 797 тяжелобольных пациентов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 279 новых случаев заболевания коронавирусом. Как сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией, общее число заболевших превысило 66 тысяч человек.

– По состоянию на 15 августа находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2851 человек. Кроме этого, 505 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – говорится в актуальной сводке оперштаба.

На сегодняшний день в крае насчитывается 797 тяжелобольных пациентов. 216 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Также более 600 человек с ковидом и вирусной пневмонией лечатся дома.