В мэрии Барнаула объяснили, почему ливневки не спасли улицы города от потопа во время ливней

Фонтан на ул. Ленина. Скриншот видео Максима Спасского / vk.com/barneos22

В мэрии Барнаула прокомментировали ситуацию с затоплением городских улиц во время проливных дождей. Ранее горожане в соцсетях возмущались несовершенством работы ливневых канализаций.

– Ливневая канализация у нас всегда является системой, связанной между собой. И когда вода сверху переполняет весь объём ливневой канализации, а стоки продолжают поступать, то, естественно, больше диаметра наполняется, который находится выше точки водосбора, и начинает передавливать нижнюю часть дождеприёмных веток. В тех местах у нас тогда происходит выход воды наружу, – прокомментировал «Вести Алтай» Иван Гармат, заместитель председателя городского комитета по дорожному хозяйству.

Отмечается, что всего в Барнауле оборудовано линевками меньше десятой части дорог. При этом они не в состоянии справляться с осадками, которые в десять раз превышают норму. В этом случае оценивает то, как быстро системы справляются с последствиями ливней.