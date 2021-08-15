В барнаульском аэропорту отремонтируют взлетно-посадочную полосу до 2030 года

Проект аэропорта. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В правительстве Алтайского края обсудили развитие барнаульского аэропорта. Совещание 13 августа провел губернатор края Виктор Томенко.

– В феврале 2020 года на заседании правительства Алтайского края было решено поддержать инвестиционное предложение компании «Новапорт Холдинг» (совладельца авиапредприятия «Алтай») по созданию нового аэровокзального комплекса. Для этого «Новапорт Холдинг» приобретает дополнительные акции предприятия (до 75% минус одна акция), выпущенные путем проведения эмиссии. При этом Алтайский край оставляет за собой блокирующий пакет акций, – отмечают в пресс-службе правительства региона.

По словам гендиректора компании «Новапорт Холдинг» Сергей Рудакова, намеченные планы остаются в силе.

До ноября планируется оценить акции авиапредприятия "Алтай". Компания «Новапорт Холдинг» планирует предоставить авиапредприятию займ для выполнения проектно-изыскательских работ строительства нового аэровокзала и реконструкции аэродромного комплекса. Разработать проектную документацию и согласовать ее в Главгосэкспертизе должны к 2023 году.

Реконструировать взлетно-посадочную полосу барнаульского аэропорта планируют в период с 2025 по 2030 годы.