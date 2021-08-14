Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 14 августа 2021 составляет 4285

За сутки умерли 25 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 14 августа скончались 4285 человек с коронавирусом, в том числе 3225 случаев от COVID-19, 1060 – иные причины смерти. Об этом пишет оперштаб региона.

– За минувшие сутки умерли 25 человек с коронаврусом. 22 скончались из-за COVID-19, а три по иным причинам, – отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 65946, в том числе 4529 детей.

Из общего числа заболевших 846 случаев – завозные, в т.ч. 243 – из-за рубежа; 40962 случая – по контакту с ранее заболевшими. Из 65946 заболевших: 15707 – у больных внебольничной пневмонией, 41790 – у заболевших ОРВИ, в 8449 случаях – бессимптомное течение.