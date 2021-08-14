Три человека пострадали в жестком ДТП в Барнауле

Одного из пострадавших госпитализировали Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем 14 августа в Барнауле на улице Попова столкнулись автомобили Toyoya и Volkswagen. В ДТП пострадали три человека, пишет ГИБДД города на своей странице в Instagram.

– Предварительно установлено, что 35-летняя женщина управляя автомобилем Toyoya при повороте налево на регулируемом перекрестке, не уступила дорогу автомобилю Volkswagen, под управлением 33-летнего водителя, – пояснили в ведомстве.

В результате ДТП травмы получили водитель Toyoya, ее госпитализировали. Кроме того, пострадали два пассажира автомобиля Volkswagen: мужчины 44-х и 42-х лет. Им оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.