Более 60 млн рублей выделили на ремонт алтайской трассы

Дорожники начали ремонт пятикилометрового участка в июне Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае дорожники отремонтировали дорогу Поспелиха - Курья - Третьяково - граница Республики Казахстан в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

– Дорожники начали ремонт пятикилометрового участка в июне. Изначально объект должны были сдать в 2022 году. Однако поступили дополнительные средства из краевого бюджета, и подрядчик завершил ремонт в этом сезоне. Стоимость работ превысила 60 миллионов рублей, – добавили в минтрансе края.

На участке между селами Курья и Саввушка специалисты выполнили фрезерование дорожного полотна, уложили верхний и нижний слои асфальтобетонного покрытия. Также укрепили обочины, провели мероприятия по устройству пяти примыканий, нанесли разметку и установили дорожные знаки.