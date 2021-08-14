Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 14 августа 2021 года составило 65946

Выздоровевших также становится больше Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по данным на 14 августа 2021 года увеличилось на 277 человек и составляет 65946 случаев инфицирования, пишет оперштаб региона.

– По состоянию на 14 августа находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2854 человека. Кроме этого, 482 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 799, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 220, – отметили в оперштабе.

Новые случаи COVID-19 за минувшие сутки выявили в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул - 82, Бийск - 32, Заринск - 12, Ребрихинский район - 11, Алейск, Рубцовск, Змеиногорский район - по 7 заболевших, Угловский, Усть-Калманский районы - по 6 заболевших, Калманский, Шелаболихинский районы - по 5 заболевших, Белокуриха, ЗАТО Сибирский, Новоалтайск, Славгород, Заринский, Локтевский, Михайловский, Родинский, Топчихинский, Троицкий, Тюменцевский, Целинный районы - по 4 заболевших, Камень-на-Оби, Алейский, Романовский, Тогульский, Третьяковский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Алтайский, Баевский, Егорьевский, Каменский, Мамонтовский, Павловский, Смоленский, Советский, Табунский районы - по 2 заболевших, Бийский, Быстроистокский, Волчихинский, Завьяловский, Залесовский, Зональный, Косихинский, Красногорский, Кулундинский, Немецкий национальный, Новичихинский, Солонешенский, Тальменский районы - по 1 заболевшему.

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет: за минувшие сутки оно увеличилось на 151 человека. Всего вылечившихся – 50846.