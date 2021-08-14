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Происшествия14 августа 2021 9:21

Мотоциклист пострадал в ДТП в Барнауле

Мужчину госпитализировали
Константин Санталов
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Полицейские проводят проверку

Полицейские проводят проверку

Фото: Олег УКЛАДОВ

13 августа в Барнауле на улице Титова столкнулись автомобиль Nissan и мотоцикл Suzuki.В аварии пострадал один человек, сообщает ГИБДД города на своей странице в Instagram.

– Предварительно установлено, что водитель Nissan Bluebird при повороте налево не уступила дорогу транспортному средству, движущемуся по крайней левой полосе и столкнулась с мотоциклом Suzuki, – отметили в ведомстве.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы. Ему оказали помощь в горбольнице № 1, пострадавшего госпитализировали. Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП.