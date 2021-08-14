Губернатор Томенко забросил мяч в кольцо и поздравил жителей Алтая с Днем физкультурника

Поздравление. Скрншот с в видео со страницы gubernator_tomenko в Instagram

14 августа губернатор Алтайского края Виктор Томенко оригинально поздравил жителей региона с Днем физкультурника. Видео с импровизированной утренней тренировки он опубликовал на своей странице в Instagram.

– Количество занимающихся спортом людей и ведущих здоровый образ жизни в крае неуклонно растет. Для этого делается немало – создается материально-техническая база, строятся новые спортивные сооружения, множество спортивных площадок появляются как в городах, так и муниципальных районах. Наши профессиональные команды тоже нас радуют, – отметил глава региона и поздравил всех с Днем физкультурника.

В ролике Виктор Томенко также забросил в корзину несколько мячей.

В пресс-службе правительства региона добавили, что огромную роль в популяризации физической культуры играют спортивные мероприятия, особенно события общероссийского и мирового масштаба. Ранее Барнаул стал мировым центром гребли на байдарках и каноэ. В регионе также состоялось первенство России по боксу и этап международного ралли «Шелковый путь - 2021».