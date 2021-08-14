В Барнауле построят три новые поликлиники

Работы выполнят по программе модернизации первичного звена здравоохранения Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Барнауле в ближайшие годы появятся три новые поликлиники. 13 августа площадку, на которой строят здание городской поликлиники №14, посетили глава региона Виктор Томенко, представители минздрава края и власти города. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

– Закончить строительство здания 14 городской поликлиники планируют в конце 2022 года. За этим медучреждением будут закреплены жители Индустриального района - самого густонаселенного и интенсивно развивающегося. Только с октября 2020 года численность прикрепленных к медучреждению пациентов возросла со 100 до 105 тысяч человек (30 тысяч - дети, 75 тысяч - взрослые), – отметили в пресс-службе.

До конца 2025 года в Барнауле построят еще две современные поликлиники - в Индустриальном и Центральном районах. Работы выполнят по программе модернизации первичного звена здравоохранения.