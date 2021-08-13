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Происшествия13 августа 2021 18:05

В Барнауле мужчина напал на прохожего и обокрал его

Его разозлило, что у потерпевшего не было при себе алкоголя
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле задержали подозреваемого в нападении и грабеже. С заявлением в полицию обратился 53-летний местный житель, который рассказал, что накануне на него напал неизвестный мужчина и похитил сотовый телефон стоимостью пять тысяч рублей.

– Получив ориентировку злоумышленника, сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по городу Барнаулу в ходе патрулирования задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу барнаулец 2000 года рождения, – рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Вину в содеянном он отрицать не стал. Установлено, что задержанный распивал ночью спиртное возле дома потерпевшего. Когда заявитель проходил рядом, обвиняемый окликнул его и спросил, нет ли у него выпивки. Потерпевший ответил отрицательно, что разозлило мужчину. Он наикнулся на него с кулаками, а затем украл из кармана телефон.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ.