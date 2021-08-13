На Алтае женщина обвинила в изнасиловании своего пасынка

Обвиняемая призналась в содеянном и раскаялась. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 48-летняя жительница Павловского района обвинила в изнасиловании своего пасынка, хотя тот на самом деле не совершал преступление. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

– По данным следствия, в начале июля 2021 года обвиняемая, испытывая неприязненные отношения к взрослому сыну своего супруга от первого брака, решила обвинить его в совершении тяжкого преступления, – сообщают в региональном СК.

Сговорившись с подругой, она сообщила в правоохранительные органы, что мужчина ее изнасиловал. Однако в ходе расследования следователи установили, что изнасилование не совершалось. За дачу заведомо ложных показаний женщину привлекли к уголовной ответственности.

Обвиняемая призналась в содеянном и раскаялась. Уголовное дело направлено с суд.