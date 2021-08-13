В ближайшее время в Барнауле хотят снести восемь аварийных домов

На сегодняшний день в Барнауле более 200 многоквартирных домов признали аварийными.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле готовятся к сносу восьми аварийных домов в ближайшее время. Победителем торгов на разработку проектов сноса стала компания «Энергопроектинновации» из Башкортостана. Работы выполнят за 280 тыс. рублей. Об этом сообщает «Алтайская правда».
Дома снесут по следующим адресам:
– ул. Папанинцев,179а,
– ул. Мало-Олонская,29,
– ул. Главная,2,
– ул. Силикатная,7,
– ул. Привокзальная,17,
– ул. Анатолия,146,
– ул. Карла Маркса,66,
– ул. Кутузова,12.
Ранее глава Барнаула Вячеслав Франк провел заседание, где обсудили вопрос переселения людей из аварийного и ветхого жилья. На сегодняшний день в городе более двух сотен многоквартирных домов признали аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.