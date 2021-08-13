В Алтайском крае еще 273 человека заболели ковидом

Сегодня на лечении в госпиталях находятся 2842 человека с коронавирусом. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 273 новых случая заболевания коронавирусом. Из больниц выписались 150 пациентов. Статистику приводит региональный оперштаб.

– Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 65 669 человек, в т.ч. 4 503 ребёнка. Выздоровели всего 50 695 человек, – говорится в сообщении.

Сегодня на лечении в госпиталях находятся 2842 человека с коронавирусом. Также в «ковидариях» лечится 481 пациент с вирусной пневмоний, сходной с COVID-19.