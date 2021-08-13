Представители крупного производителя трамваев встретились с барнаульским «Горэлектротрансом»

На встрече оценивались возможности участия барнаульского перевозчика в программе по обновлению транспорта. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошла встреча представителей крупного производителя трамвая «Уралтрансмаш» с сотрудниками МУП «Горэлектротранс» и местными властями. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации. На встрече оценивались возможности участия барнаульского перевозчика в программе по обновлению транспорта.

– Общественный городской электрический транспорт ежедневно перевозит свыше 110 тысяч человек и играет важную роль в формировании пассажиропотока города. Вопрос обновления парка трамваев и троллейбусов, действительно, назрел, мы понимаем необходимость решения данного вопроса, поэтому крайне заинтересованы в сотрудничестве, - отметил первый заместитель главы администрации города Барнаула Анатолий Воронков.

Один из путей решения проблемы – это участие Барнаула в программе по обновлению городского пассажирского транспорта в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

На встрече генеральный директор компании Дмитрий Семизоров «Уралтрансмаш» рассказал о характеристиках техники, которую производят на предприятии, и предложил возможные форматы сотрудничества.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, вся полученная информация станет предметом для дальнейшего анализа руководством предприятия.