Еще 26 смертей среди больных коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае

На сегодняшний день в крае насчитывается 774 «тяжелых» пациента. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки зафиксировано еще 26 летальных исходов среди больных коронавирусом. Из них 21 пациент скончался непосредственно от коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперштаб.

– Общее число умерших составляет 4260 человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 3 203 человека, иные причины смерти – 1 057 человека, – сказано в актуальной сводке оперштаба.

На сегодняшний день в крае насчитывается 774 «тяжелых» пациента, из 225 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.