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Общество13 августа 2021 8:55

К 1 сентября в Барнауле отремонтируют улицу Взлетную

Общая стоимость работ составляет 32,5 млн рублей
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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В ближайшее время в Барнауле начнется ремонт еще двух дорог.

В ближайшее время в Барнауле начнется ремонт еще двух дорог.

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

К 1 сентября в Барнауле отремонтируют дорогу на улице Взлетная, сообщает пресс-центр мэрии. Работы ведутся участке от ул. Попова до ул. Сергея Ускова.

–Уже выполнено фрезерование старого асфальтобетонного покрытия. В дальнейшем строители приступят к устройству выравнивающего слоя асфальтобетона, ремонту тротуаров, установке бортовых камней и поребриков. После этих работ будет уложен верхний слой асфальта, – рассказывают в мэрии.

Общая стоимость ремонта составляет 32,5 млн рублей.

В ближайшее время в Барнауле начнется ремонт еще двух дорог. Это ул. Соловьиная в микрорайоне Спутник и ул. Ползунова от пр Ленина до ул. Промышленной.