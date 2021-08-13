В Барнауле перекроют улицу Пролетарскую в связи с прокладкой новых теплосетей

Перекрытие ул. Пролетарской Фото: предоставлено пресс-службой

В Барнауле с 14 по 28 августа перекроют движение на ул. Пролетарской в районе дома №151. Специалисты будут прокладывать к этому дому новую теплосеть, сообщили в Сибирской генерирующей компании.

- За две недели специалисты проложат более 480 метров трубопроводов. Сеть необходима, чтобы подключить дом к теплоснабжению от Барнаульской ТЭЦ-3, - рассказали в СГК.

Движение будет перекрыто по всей ширине проезжей части ул. Пролетарской от пересечения с пер. Циолковского с одной стороны и до перекрестка с пер. Радищева с другой стороны.

Отмечается, что дом №151 - многоуровневый, состоит из нескольких секций, в нем более 600 квартир. Ввод в эксплуатацию последней секции намечен на 1 квартал 2023 года.