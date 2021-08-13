В Барнауле изменится движение трамваев на улице Попова

В связи с ремонтом путей изменится движение трамваев №1 и №2. Фото: Олег УКЛАДОВ

На предстоящих выходных 14 и 15 августа в обоих направлениях закроют движение трамваев по улице Попова от проспекта Космонавтов до улицы Юрина. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.

– Это связано с проведением ремонтных работ трамвайного полотна в районе остановки «Озерная», – поясняют в городской администрации.

В связи с ремонтом путей изменится движение трамваев №1 и №2.

Маршрут №1 будет следовать от конечной станции «Докучаево» по ул. Попова, ул. А.Петрова, ул. Малахова. Затем продолжит движение по пр. Космонавтов, пр. Калинина, пр. Ленина, пр. Строителей и пр. Красноармейскому до «Площади Свободы».

Маршрут №2 поедет от конечной станции «Пивоваренный завод» по ул.Попова на конечную станцию «Докучаево».