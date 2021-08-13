В Алтайском крае 13 августа похолодает

Местами синоптики прогнозируют кратковременные дожди Фото: Олег УКЛАДОВ

13 августа в Алтайском крае похолодает. Температура воздуха составит +18, +23 градуса. Подробнее о прогнозе рассказали синоптики регионального ЦГМС.

– Местами кратковременные дожди, в предгорьях местами сильные дожди, грозы, град. В утренние часы местами туман, – сообщили в краевом Гидрометцентре.

Ветер подует северный со скоростью 3-8 м/с, местами порывы могут достигать 14 м/с.

В Барнауле воздух прогреется лишь до +18, +20 градусов. При этом ожидается преимущественно без осадков. Ветер также северный 3-8 м/с, порывы до 14 м/с.