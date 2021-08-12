Барнаульца осудили за убийство директора фирмы «Наследие»

Любовь Никитина Фото: Личный архив

Жителя Барнаула осудили за убийство директора фирмы «Наследие» Любови Никитиной. Его лишили свободы на 11 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима, сообщила помощник прокурора Центрального района Маргарита Мельникова.

- Установлено, что виновный в квартире потерпевшей на почве конфликта нанес женщине не менее 12 ударов ножом по разным частям тела. Женщина скончалась на месте происшествия, - рассказала сотрудник ведомства.

Напомним, подсудимый являлся давним знакомым потерпевшей, сыном ее умершей подруги. Ранее работал водителем в ее фирме, но был уволен, так как не справлялся с обязанностями.

Дело расследовали по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

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