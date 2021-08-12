Алтайских подростков зимой начнут прививать от коронавируса

При этом детей в регионе прививать от ковида пока не планируют Фото: Олег УКЛАДОВ

Предстоящей зимой алтайских подростков в возрасте 15-17 лет начнут прививать от коронавируса, сообщила Амителу начальник отдела организации медпомощи взрослому населению Минздрава края Жанна Вахлова.

- При этом детей в регионе прививать от ковида пока не планируют. По крайней мере, пока не завершатся исследования, - уточнила представитель Минздрава.

Сейчас в России готовят к регистрации вакцину от коронавируса для детей и подростков. Предварительно, это должно произойти к 15 сентября.

Ранее в интервью "Известиям" директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург высказал опасения, что к сентябрю с регистрацией могут не успеть. И после начала учебного года, примерно к 20 сентября, могут быть проблемы сначала у детей, а потом и у всех.