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Здоровье12 августа 2021 11:51

Алтайских подростков зимой начнут прививать от коронавируса

Вакцину будут ставить молодым жителям региона в возрасте 15-17 лет
Александра Сапожкова
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При этом детей в регионе прививать от ковида пока не планируют

При этом детей в регионе прививать от ковида пока не планируют

Фото: Олег УКЛАДОВ

Предстоящей зимой алтайских подростков в возрасте 15-17 лет начнут прививать от коронавируса, сообщила Амителу начальник отдела организации медпомощи взрослому населению Минздрава края Жанна Вахлова.

- При этом детей в регионе прививать от ковида пока не планируют. По крайней мере, пока не завершатся исследования, - уточнила представитель Минздрава.

Сейчас в России готовят к регистрации вакцину от коронавируса для детей и подростков. Предварительно, это должно произойти к 15 сентября.

Ранее в интервью "Известиям" директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург высказал опасения, что к сентябрю с регистрацией могут не успеть. И после начала учебного года, примерно к 20 сентября, могут быть проблемы сначала у детей, а потом и у всех.