Личный кабинет налогоплательщика стал проще и удобнее

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Если вы цените свое время, то наверняка стали пользователем «Личного кабинета налогоплательщика» или его мобильного приложения «Налоги ФЛ».

Сервис помогает сделать взаимодействие с инспекцией комфортным и оперативным. Почти 700 тыс. граждан Алтайского края уже оценили преимущество такого интерактивного взаимодействия.

Давайте познакомимся с функциями, которые предоставляет нам новая версия налогового кабинета.

На стартовой странице интерфейса отражена самая важная информация: сумма исчисленного налога (задолженности), сколько дней осталось до оплаты. Раскрывая меню, можно уточнить детали по всем начислениям.

В разделе «Налоги» содержится информация по каждому объекту налогообложения и разъяснения как сформировалась сумма к оплате.

Раздел «Мое имущество» содержит сведения по объектам налогообложения (транспорте, земельных участках, недвижимости), с указанием характеристик и историй начисления, описанием формул расчета налогов. Здесь же можно направить сообщение в налоговый орган об объекте собственности, который отсутствует в личном кабинете или в отношении которого отражена недостоверная информация.

Во вкладке «Налог на доходы» можно посмотреть сумму, начисленную на основе вашей налоговой декларации 3-НДФЛ (если подавали), а так же налоги, которые за вас уплатили работодатели, скачать справку 2-НДФЛ.

Конкретные шаги решения всех вопросов, с которыми вы можете столкнуться при взаимодействии с инспекцией, предложены в разделе «Жизненные ситуации».

В личном кабинете реализована возможность произвести заранее частичную или полную оплату налогов, внеся единый налоговый платеж в «авансовый кошелек».

Последний срок уплаты имущественных налогов - 1 декабря 2021 года. Служба готовится к массовой рассылке налоговых уведомлений за 2020 год, первыми их получат во второй половине сентября пользователи Личного кабинета.

Логин и пароль от Личного кабинета можно получить в любой налоговой инспекции, также войти в кабинет можно с паролем от портала «Госуслуги», который выдается в МФЦ и других уполномоченных организациях.