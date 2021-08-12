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Общество12 августа 2021 10:15

В Барнауле предлагают построить дорогу-дублёр для разгрузки Павловского тракта

Она будет актуальна при застройке квартала на окраине города
Александра Сапожкова
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Таким образом предлагается разгрузить оживлённую магистраль

Таким образом предлагается разгрузить оживлённую магистраль

Фото: Олег УКЛАДОВ

Дорогу-дублер параллельно Павловскому тракту предлагают построить в Барнауле, чтобы разгрузить оживлённую магистраль. Идею обсуждали 11 августа на градостроительном совете, сообщает Амик.

- По словам экспертов, новая дорога будет актуальна при застройке жильём огромного квартала на окраине города, - отмечает издание.

Массовое строительство скоро начнется на Павловском за пересечением с ул. Просторной. Под жилье предусмотрен квартал площадью 400 га. А уже в ближайшее время там "вырастут" коммерческие объекты. Один из них - магазин ритуальных товаров. Чтобы не делать многочисленные съезды с Павловского тракта к каждому объекту, и предложено сделать параллельную дорогу.

Эксперты градсовета предложили проектировщикам продлить дорогу-дублёр от въезда в город до улицы Просторной.