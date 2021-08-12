В Барнауле планируют возвести каменный магазин с траурными залами

Фото: Мастерская В. И. Золотова / "Толк"

В Барнауле запроектировали новое здание на Павловском тракте, в котором разместятся траурные залы и магазин ритуальных услуг, сообщает Толк.

- Проект уже рассмотрели на градосовете 11 августа. Заказчик - компания, реализующая изделия из натурального камня, - пишет издание.

Общая площадь составляет 3 тыс. "квадратов". Фасады будут облицованы натуральным камнем. Наружная стена верхнего уровня - сплошь стеклянная. На первом этаже предусмотрен магазин с ритуальными товарами и два траурных зала, на втором - кабинеты администрации. Также предполагается складское помещение и открытые и крытые экспозиционные площадки с товарами из натурального камня.

Площадь участка занимает почти 10 тыс. кв. метров, он находится недалеко от аэропорта. Архитектором является Владимир Золотов.