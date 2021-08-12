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Общество12 августа 2021 7:04

На улицах Попова и Профинтерна в Барнауле перекроют движение для ремонта теплосетей

Там заменят трубопроводы под проезжей частью
Александра Сапожкова
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Работы на ул. Попова

Работы на ул. Попова

Фото: предоставлено пресс-службой

13 августа в Барнауле с 9 часов перекроют движение на улицах Профинтерна и Попова в связи с работами на теплосетях. Там заменят трубопроводы под проезжей частью, сообщили в Сибирской генерирующей компании.

- На ул. Профинтерна работы на теплотрассе продлятся трое суток — до 6 часов 16 августа. Движение перекроют по всей ширине дороги около здания №28, - рассказали в СГК.

Там проведут реконструкцию теплосети с увеличением диаметра трубопровода.

Работы на ул. Профинтерна

Работы на ул. Профинтерна

Фото: предоставлено пресс-службой

На улице Попова работы продлятся двое суток — до 6 часов 15 августа. В районе пересечения с ул. Гущина подрядчики заменят трубопровод. Проезд перекроют по всей ширине проезжей части ул. Попова в сторону пр. Космонавтов. В обратном направлении — в районе пересечения с ул. В. Кащеевой.

Отмечается, что эти работы являются одним из этапов подготовки города к отопительному сезону.