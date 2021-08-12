Олимпийский призер Сергей Каменский прилетел в Барнаул

Встреча Сергея Каменского в аэропорту Фото: Анна СЕМИНА

Утренним рейсом из Москвы в Барнаул прилетел двукратный призер Олимпийских игр в Токио Сергей Каменский.

- Я так рад наконец-то вернуться домой! Удивлен такой теплой встрече. Сейчас хочу просто отдыхать, - признался журналистам сам Сергей. – Долетел нормально, но не спал всю ночь, очень устал.

В аэропорту его встречал отец, Игорь Владимирович, который чтобы встретить сына специально приехал из Бийска. Кроме того, с плакатами, флагами и огромным аншлагом Сергея ждали болельщики – те, кто все эти дни переживал за него.

По словам спортсмена, у него еще будут официальные мероприятия, всевозможные приемы, в том числе у президента, но а в остальное время он планирует только отдыхать.

- Вместе с семьей поедем в Горный Алтай, - добавляет счастливый Каменский. Наконец-то после такого сложного пятилетнего цикла он сможет просто выдохнуть и расслабиться.