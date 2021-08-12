Барнаульцы подозревают ребенка в поджоге автомобиля

На место выезжали пожарные. Фото иллюстративное Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Барнаульцы подозревают мальчика в поджоге автомобиля ВАЗ-2106. Возгорание произошло вечером 11 августа на ул. Червонная, 25, сообщают очевидцы в паблике "Барнаул 22".

- При просмотре записи с камеры наблюдения установлено, что мальчик, на вид лет десяти, залез в открытую "шестерку". Через какое-то время вылез, а автомобиль загорелся, - пишут в паблике.

Отмечается, что ребенок был одет в белую футболку и шорты.

После с "шестерки" пламя перекинулось на рядом стоящий автомобиль Toyota. На место выезжали пожарные.