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Происшествия12 августа 2021 4:44

Барнаульцы подозревают ребенка в поджоге автомобиля

Мальчик попал на камеру видеонаблюдения
Александра Сапожкова
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На место выезжали пожарные. Фото иллюстративное

На место выезжали пожарные. Фото иллюстративное

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Барнаульцы подозревают мальчика в поджоге автомобиля ВАЗ-2106. Возгорание произошло вечером 11 августа на ул. Червонная, 25, сообщают очевидцы в паблике "Барнаул 22".

- При просмотре записи с камеры наблюдения установлено, что мальчик, на вид лет десяти, залез в открытую "шестерку". Через какое-то время вылез, а автомобиль загорелся, - пишут в паблике.

Отмечается, что ребенок был одет в белую футболку и шорты.

После с "шестерки" пламя перекинулось на рядом стоящий автомобиль Toyota. На место выезжали пожарные.