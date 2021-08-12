В Барнауле продают элитную квартиру в доме с «золотым» лифтом

Скриншот с сайта "Алтайский портал недвижимости"

Элитную квартиру в необычном девятиэтажном доме выставили на продажу в Барнауле. Там работает "умный золотой" лифт, который по электронным картам довозит пассажиров строго на их этаж, сообщает Алтайский портал недвижимости.

- Это предусмотрено для того, чтобы на площадку не могли попасть посторонние, - отмечает портал. - А из-за соответствующего оформления жильцы называют лифт «золотым».

Кирпичная девятиэтажка на улице Брестской, 1б была построена в 2014 году. На этаже две квартиры и кладовая. Придомовая территория огорожена, ворота открываются с пульта, установлено видеонаблюдение. Парковочное место - во дворе под окном. Есть консьерж.

Сама квартира находится на втором уровне, ее площадь – около 122 кв. м. Ремонт выполнен в классическом стиле из натуральных дорогих материалов, включая коллекционный немецкий ламинат. Есть гостиная, кухня, две спальни, два балкона, два санузла. При этом коммунальная оплата низкая.

Хозяин продает квартиру за 10 550 000 рублей, возможен обмен.