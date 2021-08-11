Два подростка окажутся на скамье подсудимых за закладки наркотиков

С поличным их задержала полиция Фото: Олег УКЛАДОВ

Трое жителей Барнаула, в том числе двое несовершеннолетних, пойдут под суд за сбыт наркотиков. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю, они прятали закладки.

По данным следствия, вечером 12 марта этого года трое друзей (старшему 18 лет, младшим – по 17) по интернету получили информацию о местонахождении крупной партии наркотиков. Парни нашли товар, расфасовали его по пакетикам и путем закладок пошли прятать вещества по городу.

- Довести преступный умысел до конца подозреваемым не удалось по независящим причинам – они были задержаны сотрудниками полиции, - отметили в управлении.

Сейчас уголовное дело передано в суд.