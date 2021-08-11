Барнаулец пнул полисмена ногой и получил условный срок

Мужчину признали виновным и назначили ему лишение свободы на два года условно
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле вынесли приговор местному жителю за насилие в отношении полицейского. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, мужчина оскорбил и пнул правоохранителя.
В марте этого года в полицию заявили о том, что осужденный без разрешения взял деньги у матери. Полицейские выехали на место происшествия и для составления протокола об административном правонарушении пригласили мужчину в служебный автомобиль.
- Осужденный, не желая подчиняться законным требованиям сотрудника полиции, стал оскорблять представителя власти грубой нецензурной бранью, при этом на сделанные замечания о должном поведении не реагировал, а напротив продолжил свои противоправные действия и нанес удар ногой представителю власти, причинив телесные повреждения, - отметили в следкоме.
В итоге по решению суда мужчину признали виновным и назначили ему лишение свободы на два года условно с испытательным сроком на тот же срок.
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