В Барнауле горожанка в погоне за заработком на бирже потеряла 3 млн рублей

61-летняя жительница краевой столицы увидела в соцсетях рекламу о быстром заработке Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Барнаула потеряла больше трех млн рублей, пытаясь заработать на биржевом рынке. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, деньги она перевела мошенникам.

В середине июня этого года 61-летняя жительница краевой столицы увидела в соцсетях рекламу о быстром заработке под контролем опытных брокеров. Женщина перешла по ссылке и указала свои персональные данные, а также номер телефона.

Спустя несколько дней горожанке перезвонил мужчина и представился Романом Сапфировым, который якобы является брокером данной фирмы. Мошенник сказал, что для получения прибыли нужно внести 12 тысяч рублей. В итоге за несколько недель женщина набрала кредиты на сумму больше трех млн рублей и вложила их в будущий «бизнес». В очередной раз, когда мошенник потребовал купить страховку за 750 тысяч рублей, она поняла, что стала жертвой аферистов и пошла в полицию.

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